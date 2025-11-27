Poretti racconta che "Io non lo volevo fare questo documentario", ricordando il suo preconcetto verso il genere, ma ammette che Chiariello ha insistito e che il lavoro ha portato a risultati significativi. Baglio interviene con una battuta: "per quello l'abbiamo fatto il film, pensando che Giacomo è lì lì... In realtà per me è stato importante, perché sono molto frammentato, è come se avessi vissuto tante vite. Questo è come un album delle fotografie. Lo guardo e mi stupisco di come siamo arrivati".