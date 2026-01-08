Logo Tgcom24
L'annuncio sui social

Bruno Mars, una sola data a Milano per il nuovo tour mondiale

Il cantante americano annuncia una tournée negli stadi in America, Europa e Regno Unito

08 Gen 2026 - 17:32
© Instagram

© Instagram

A quasi dieci anni dal suo 24K Magic World Tour, Bruno Mars torna con un nuovo album, il quarto progetto da solista The Romantic, in uscita il 27 febbraio, a cui segue l'omonimo tour, il primo da headliner del cantante. Quasi quaranta date negli stadi di Nord America, Europa e Regno Unito. Dal 9 gennaio in arrivo anche un nuovo singolo.

Il grande ritorno

 Dopo tanta attesa, Mars si prepara a riconquistare i fan, anche quelli italiani che avranno occasione di vederlo in concerto il 14 luglio 2026 a San Siro di Milano. Ad accompagnare il cantante durante il The Romantic Tour, che prenderà il via il 10 aprile, ci sarà Anderson Paak, nove volte premiato ai Grammy Awards e collaboratore dei Silk Sonic. In alcune date condivideranno il palco con Mars anche la cantante britannica Raye, la statunitense Victoria Monét e il produttore e cantautore Leon Thomas. I biglietti saranno disponibili tramite prevendita il 14 gennaio alle 12. Per potervi accedere, i fan possono registrarsi su BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle 19. 

Le collaborazioni e il successo

 Una continua scalata al successo quella di Bruno: più di 150 milioni di ascoltatori mensili su Spotify nel 2025, quanto basta per rientrare tra i migliori artisti globali della piattaforma. Tra i suoi maggiori successi, il singolo Die With A Smile con Lady Gaga con un miliardo di stream e APT con Rosé, Canzone dell'Anno agli MTV Video Music Awards e nominato da Apple Music come brano più riprodotto a livello mondiale nel 2025. Il suo album d'esordio Doo-Wops & Hooligans detiene il record di permanenza nella Billboard 200, per un totale di 345 settimane in classifica. 

