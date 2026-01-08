Bruno Mars, una sola data a Milano per il nuovo tour mondiale

Dopo tanta attesa, Mars si prepara a riconquistare i fan, anche quelli italiani che avranno occasione di vederlo in concerto il 14 luglio 2026 a San Siro di Milano. Ad accompagnare il cantante durante il The Romantic Tour, che prenderà il via il 10 aprile, ci sarà Anderson Paak, nove volte premiato ai Grammy Awards e collaboratore dei Silk Sonic. In alcune date condivideranno il palco con Mars anche la cantante britannica Raye, la statunitense Victoria Monét e il produttore e cantautore Leon Thomas. I biglietti saranno disponibili tramite prevendita il 14 gennaio alle 12. Per potervi accedere, i fan possono registrarsi su BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle 19.