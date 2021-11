Bruno Mars e Anderson .Paak, "An evening with Silk Sonic" è il primo album della coppia delle meraviglie

E' uscito "An evening with Silk Sonic" , l’album di debutto dei Silk Sonic, ovvero l'unione dei due pesi massimi della musica internazionale Bruno Mars e Anderson .Paak , plurivincitori di Grammy. Manifestazione di una profonda amicizia, tra ritmi funky e groovy, questo album è nato durante la pandemia ma ha la volontà per gli stessi autori di portare vibrazioni di benessere, di allontanarsi da temi pesanti e di portare gioia alle persone che lo ascoltano usando i suoni e le ambientazioni propri degli anni 60 e 70.

"Leave the door open" è stato il primo singolo, pubblicato a marzo, che ha riscosso un successo planetario immediato: ha raggiunto la posizione #1 della Billboard Hot 100, passando due settimane non consecutive al primo posto e 18 settimane consecutive nella Top 10. Il brano ha fatto vincere loro come Best Group ai BET Awards del 2021, oltre ad aver superato 1,2 miliardi di stream e il video ha oltre 430 milioni di visualizzazioni. Poi è arrivato "Skate" a luglio, traccia groovy accompagnata da un elegante video in stile retrò. A ottobre, nel giorno del compleanno di Bruno Mars, l'annuncio dell'uscita dell'album.

IL PROGETTO - L’idea della collaborazione è iniziata nel 2017 quando Anderson .Paak e Bruno Mars sono andati in tour insieme per le date europee del "24K Magic World Tour". Una jam session notturna sulla strada ha scatenato subito la chimica tra di loro. Poco prima che il mondo entrasse in quarantena, Bruno ha chiamato Anderson: "Ricordi quell'idea che abbiamo avuto nel 2017? Facciamola". Una sessione in studio si è trasformata in una collaborazione di mesi, culminata nella "setlist of doom". Il leggendario Bootsy Collins, bassista statunitense diventato un vera e propria leggenda vivente della musica funk, ha battezzato Silk Sonic ed è arrivato come "ospite speciale" per An Evening With Silk Sonic.