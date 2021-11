Dopo 10 anni Diana Ross ricompare in un video musicale in attesa del nuovo album

Diana Ross ha condiviso sul suo profilo Instagram un teaser trailer del suo primo video musicale in più di un decennio, ringraziando i suoi figli Evan Ross e Ross Naess per averle dato la "fiducia e l'incoraggiamento" per realizzarlo. Nelle immagini di "All Is Well", la 77enne leggendaria cantante soul è ripresa mentre canta i versi di apertura della canzone. L'estratto arriva dal suo nuovo album "Thank You", in uscita il 5 novembre su Decca Records/Universal Music Group.