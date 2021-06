Bruce Springsteen torna a cantare dal vivo: "Bello vedere i fan vicini"

Leggi Anche Bruce Springsteen e i Foo Fighters ripartono con i primi concerti solo per vaccinati

"È bello vedervi qui stasera tutti smascherati, seduti uno accanto all'altro - ha detto Springsteen - sono su questo pianeta da 71 anni e non ho mai visto niente di simile".

I fan dovevano mostrare la prova della vaccinazione per entrare al St. James Theatre. Ma non sono mancate le polemiche, tanto che una manciata chiassosa di manifestanti no vax si è radunata all'ingresso e si è lamentata. Springsteen ha in programma di portare la sua band in tournée l'anno prossimo.

