Bruce Springsteen e i Foo Fighters ripartono con i primi concerti solo per vaccinati

Negli Stati Uniti la musica è pronta ad affrontare il nuovo mondo post-pandemia. Ad inaugurare il ritorno dei live saranno il 20 giugno i Foo Fighters, con un concerto al Madison Square Garden di New York accessibile solo agli spettatori che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Stesse regole anche per il one man show autobiografico di Bruce Springsteen, in scena a Broadway dal 26 giugno al 4 settembre.

Springsteen: "Felice di rilanciare lo show" - "Springsteen on Broadway" aveva debuttato nel 2017 ed era stato prorogato tre volte fino alla fine del 2018. Dopo lo stop causato dalla pandemia, per poter entrare a teatro gli spettatori dovranno presentare la prova di esser stati completamente vaccinati contro il Covid. "Sono felice che mi sia stato chiesto di rilanciare lo show come parte della riapertura dei teatri", ha dichiarato The Boss. "Springsteen on Broadway" è al momento il primo spettacolo a riaprire a Broadway dopo i lunghi mesi del lockdown, ma non è il solo concerto in programma.

I Foo Fighters hanno infatti annunciato che il 20 giugno riapriranno il Madison Square Garden, mentre gli Stroke suoneranno il 12 giugno a Irving Plaza, entrambi punti di riferimento per i live newyorkesi. In entrambi i casi, come per Springsteen, l'accesso sarà consentito solo a persone protette dal vaccino.



In programma un maxi evento a Central Park - L'annuncio dei tre show segue quello del comune di New York, che ha fatto trapelare piani per un maxi-concerto a Central Park a fine agosto con otto icone della musica sul palco e l'obiettivo di celebrare l'uscita dal Covid incentivando nel contempo le vaccinazioni. L'accesso all'evento, secondo quanto riportato dal New York Times, sarà riservato per il 70 per cento ai vaccinati con il resto del pubblico seduto in una sezione separata.

