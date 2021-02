Barack Obama e Bruce Springsteen in coppia su Spotify: chiacchierata tra amici per parlare dell'America

Dell'America in tutte le sue declinazioni, di questioni razziali, eroi moderni e molto altro ancora chiacchierano come due vecchi amici Barack Obama e Bruce Springsteen in "Renegades: Born in the USA" , podcast di otto puntate disponibile su Spotify. “Io e Bruce non abbiamo molto in comune...", dice l'ex presidente degli Stati Uniti nel trailer condiviso su Twitter: "Ma ognuno a suo modo, Bruce ed io, abbiamo percorso strade parallele, cercando un modo per connettere le nostre personali ricerche di significato, verità e comunità con la storia più ampia dell’America".

Seduti nello studio del musicista nel New Jersey, il Boss e l'ex Presidente ripercorrono così la loro storia personale, tra aneddoti e ricordi come quello di quando i due hanno suonato insieme alla Casa Bianca al pianoforte, brani del repertorio Motown e tratti da musical. “Bruce è un'icona del rock ‘n’ roll, io un avvocato e un politico, non cool come lui, ed è anche più grande di me" aggiunge Obama. Eppure qualcosa li unisce da tempo.

Un’amicizia più che decennale la loro, nata nel 2008 durante la campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti. Nel 2016, ultimo anno della presidenza Obama, Springsteen portava al collo la Medaglia della Libertà, insignitagli dall’amico.

“Come siamo finiti qui? Come possiamo trovare la strada verso una storia americana unificata?", chiede l'ex Presidente che ha scoperto di condividere molte cose con il Boss, prima fra tutte la fiducia in un'idea di America: Bussola per il duro lavoro che ancora abbiamo davanti"