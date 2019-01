Barack Obama entra nella classifica Billboard con un remix gospel

Barack Obama è entrato nella classifica R&B di " Billboard ", grazie al remix gospel di un brano tratto dal celebre musical " Hamilton ". L'ex presidente degli Stati Uniti è infatti al 22mo posto con "One Last Time (44 Remix)". Il brano, pubblicato dal creatore di "Hamilton" Lin-Manuel Miranda, fa parte di una serie di contenuti chiamati "Hamildrops", che hanno lo scopo di raccogliere fondi per organizzazioni no-profit.

Il brano (il cui titolo "44 Remix" è un omaggio a Obama, che è stato il 44° Presidente degli Stati Uniti) è una collaborazione tra il cast di "Hamilton", l'attore Christopher Jackson, il musicista gospel BeBe Winans e l'ex Presidente, che recita il discorso d'addio di George Washington .



Non è la prima volta che Obama conquista le classifiche Billboard. Nel 2009 "A Moment in History: The Inauguration of Barack Obama" finì al sesto posto per vendite di dvd, mentre 'Pop Off' di JX Cannon featuring Obama nel 2015 arrivò al decimo posto nella classifica Twitter degli artisti emergenti.