Bruce Springsteen assolto e Donald Trump Jr si scaglia contro il boss: "E' un privilegiato"

Donald Trump Jr prende di mira Bruce Springsteen perché un giudice del New Jersey ha deciso di non condannarlo dopo l'arresto lo scorso anno per guida pericolosa e in stato di ebrezza. La rockstar, 71 anni, si era dichiarata colpevole solo per il consumo di alcol in zona chiusa. "Privilegio liberal", ha scritto sui suoi social network Donald Trump Jr.