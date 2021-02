Cadute le accuse contro Bruce Springsteen per guida in stato ebbrezza

La corte del New Jersey ha fatto cadere le accuse contro Bruce Springsteen per guida in stato di ebbrezza e guida spericolata. Il livello di alcol riscontrato nel sangue del rocker lo scorso novembre, presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook, era così basso da non giustificare le accuse. Il rocker si è invece dichiarato colpevole di aver consumato alcolici in una zona di divieto.