Bruce Willis, la moglie condivide scatti di lui con Demi Moore: "Anche a me piacevano insieme"

Nel post originale di @lovefool.99, insieme ad una serie di foto di Bruce Willis in alcuni dei suoi ruoli iconici si legge: "Il mio cuore va a lui e alla sua famiglia mentre stanno affrontando la sua terribile malattia".

Nella primavera dello scorso anno Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dalla scene, e le sue condizioni sono andate via via peggiorando nel corso dei mesi. Con un toccante post social la famiglia ha annunciato che l'attore era affetto da afasia, una malattia degenerativa che fa perdere la capacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura o di comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri. "Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui...".

Le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e a febbraio 2023 la famiglia ha annunciato la diagnosi definitiva : demenza fronto-temporale. In un comunicato diffuso sui social i familiari dell'attore hanno sottolineato come la demenza fronto-temporale sia la forma più comune di demenza nelle persone sotto i 60 anni. "Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire".



Willis ha sposato poi la modella Emma Heming nel 2009, con la quale ha avuto due figlie: Mabel, 11 anni, ed Evelyn, otto.

La star di "Die Hard" e Demi Moore sono rimasti vicini nel corso degli anni, trascorrendo persino la quarantena Covid nella stessa casa.

La Moore ha condiviso un video di tutta la famiglia riunita attorno all'attore mentre canta "Happy Brithday to you" prima di presentargli una torta di mele a lume di candela: "Buon compleanno, BW! Sono così felice di poterti festeggiare oggi", ha scritto Demi nella didascalia del post.

La carriera

Willis è diventato un nome familiare negli anni '80 e '90 dopo aver recitato in film di successo come Die Hard, The Sixth Sense, Armageddon e Pulp Fiction. È stato anche nominato per cinque Golden Globe - vincendone uno per Moonlighting - e anche tre Emmy, e ne ha vinti due. Ma la sua famiglia ha detto l'anno scorso che Willis avrebbe smesso di recitare, poiché' la sua afasia stava influenzando le sue capacita' cognitive. Il comunicato della famiglia prosegue: "Bruce ha sempre creduto nell'uso della sua voce nel mondo per aiutare gli altri e per aumentare la consapevolezza su questioni importanti sia pubblicamente che privatamente. Sappiamo nei nostri cuori che - se potesse oggi - vorrebbe rispondere portando l'attenzione globale sul problema e cercherebbe di aiutare coloro che come lui stanno affrontando questa malattia debilitante ". La dichiarazione è stata firmata da membri della famiglia di Willis, tra cui sua moglie Emma Heming e dalla sua ex moglie Demi Moore e le loro tre figlie.