Bruce Springsteen annulla il concerto in Ohio, media: "Ha il Covid"

Ai fan è stato garantito il riutilizzo del biglietto in una nuova data. Quale sia la malattia che ha impedito a Springsteen di esibirsi non è stato detto ufficialmente, ma i giornali americani ipotizzano che si tratti di Covid, poiché nei giorni scorsi diversi componenti della band erano stati contagiati dal virus.

Il concerto in Ohio era una delle tappe del tour del Boss, il primo da quello in Australia nel 2017 e anche il primo in Nord America dal 2016.

Bruce Springsteen è atteso in Italia il 18 maggio nella cornice naturalistica del Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara.

Proprio la scelta della location, all'annuncio della data italiana, aveva scatenato la furia degli ambientalisti per possibili danni alla fauna avicola. Ma non si era fatta attendere la risposta del promoter italiano del Boss, Claudio Trotta di Barley Arts: "I miei festival sono sempre stati attenti a verde e ad ambiente e in questo caso si tratta di un parco urbano e non di un'area protetta. Altre amministrazioni qui hanno fatto i fuochi d’artificio, non mi paiono poco impattanti".