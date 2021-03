Britney Spears mamma per la terza volta? Il fidanzato svela: “Voglio diventare papà”

A 39 anni Britney Spears potrebbe diventare mamma per la terza volta? E' quello che spera il fidanzato Sam Asghari, che a "Forbes" ha dichiarato: "Voglio portare la mia relazione al prossimo livello. Non mi dispiacerebbe diventare papà, voglio essere un papà giovane". Anche la Spears pare accarezzare l'idea di diventare mamma per la terza volta, almeno a giudicare dal post nostalgico dedicato ai due figli adolescenti.

Su Instagram la cantante ha infatti condiviso uno scatto insieme a Sean (15 anni) e Jayden (14 anni) che sono ormai più alti di lei:"E' pazzesco come voli il tempo... i miei ragazzi sono grandi adesso!!! Lo so, lo so... è molto difficile per ogni mamma, specialmente per una mamma con dei ragazzi che crescono così in fretta! Sono molto fortunata perché i miei due bambini sono dei gentiluomini e sento di aver fatto qualcosa di giusto". Ora che i suoi bambini sono diventati grandi potrebbe quindi aver voglia di ricominciare da zero, con un terzo figlio.

Sam e Britney si sono conosciuti cinque anni fa sul set del video "Slumber Party" e da allora non si sono più lasciati. "Ero già famoso per un video musicale, non volevo farne un altro. La mia strategia era quella di allontanarmi da quel genere, non volevo più essere conosciuto come l’attore di video musicali", ha raccontato il ballerino. "Un mio amico stava lavorando a un progetto e mi hanno indirizzato al team che stava scegliendo il ruolo principale. Britney prese personalmente la mia fotografia, mi voleva nel suo video".

