Britney balla su Instagram e mostra le sue "nuove" curve: "Guardate come sono dimagrita" 

Britney Spears mostra il suo nuovo corpo e una rinnovata energia in un video su Instagram. La popstar sembra dimagrita e in super forma: "Il mio corpo sembra diverso vero? Ho seguito la dieta delle porzioni e mi sento benissimo...", ammette la cantante, confessando di aver perso peso e di avere dei problemi solo a dimezzare il consumo del suo "cibo" preferito, ovvero i Doritos, snack a base di farina di mais, di cui va pazza.



Britney ha intrapreso da alcune settimane una dieta alimentare basata sul consumo ridotto delle porzioni e continua a praticare il suo grande amore, ovvero la danza: "L'ultimo video che ho postato di me che balla è di mesi fa ..." ha scritto la popstar 39enne, che si è esibita con mosse sexy sulle note del classico R&B del 1968 di Otis Redding "Sittin 'On the Dock Of The Bay" nel salotto di casa.

Brit ha voluto condividere il segreto della sua dieta con i fan, facendo loro sapere che mangiare controllando le porzioni è il modo grazie al quale è dimagrito negli ultimi sei mesi.

Ma oltre al ventre piatto e alla vita più sottile Britney sembra anche mostrare una rinnovata carica di energia e sex appeal. Forse il documentario "Framing Britney Spears", prodotto dal New York Times e che ricostruisce la vicenda della sua tutela legale grazie a numerose testimonianze inedite, le ha dato un motivo in più per cercare di recuperare il suo vecchio splendore.

Solidarietà

Molte celebrities, da Courtney Love a Sarah Jessica Parker a Bette Midler, Chiara Ferragni, Andy Cohen, Sam Smith, Haley Williams, hanno pubblicato infatti post e video di solidarietà alla cantante con l’hashtag #SorryBritney. Scusaci, Britney. Sottinteso, per non averla mai aiutata e avere ignorato fin qui quanto gravi fossero i suoi problemi.

Spears, padre contro figlia

Dal 2008 tutto il patrimonio della popstar, infatti, circa 60 milioni di dollari, è sotto la completa tutela del padre, a cui lei deve fare riferimento anche per spese di pochi dollari. Nel 2019 Britney Spears ha cominciato la su abattaglia per ottenere più trasparenza nella gestione dei suoi fondi e, soprattutto, che il suo tutore legale non sia più lui, Jamie Spears. Ora il documentario del New York Times potrebbe incidere sulla vicenda.