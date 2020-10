Britney balla in bikini sulle note di Madonna e vince la sua prima battaglia legale contro il padre

Un sexy top rosso e slip neri stringatissimi e di pizzo Britney Spears balla sulle note "Justify My Love" di Madonna e fa impazzire i suoi oltre 26 milioni di follower in un video condiviso su Instagram. La popstar ha intanto da poco ottenuto la sua prima piccola vittoria legale nella contesa con il padre James, sulla sua tutela legale e finanziaria...

Il giudice ha accolto infatti la richiesta dell'avvocato di Britney, Sam Ingham per aumentare il numero di persone che si occupano della censorship dell’artista. D'ora in avanti non sarà più solo il padre a decidere le sorti legali e finanziarie della popstar statunitense.

Sulla questione James Spears si è sempre pronunciato in maniera negativa, e poco prima dell'udienza il suo avvocato, Geraldine Wyle, ha tentato di bloccare la richiesta, senza successo.

Continua intanto il movimento "Free Britney", che sui social attacca la famiglia di Britney, la quale costringerebbe la popstar ad una vita segregata. E si fa strada anche una nuova accusa sulla gestione del profilo Instagram della popstar. Gli scatti pubblicati di recente farebbero pensare a molti che anche i social non siano più nelle mani di Britney, con foto e video che appaiono spesso molto contrastanti tra loro.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI