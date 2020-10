Britney Spears: "Ecco come sono nella realtà di tutti i giorni"

Niente trucco, gli occhiali, i capelli sciolti sulle spalle e un look casalingo con una camicia a quadretti. Britney Spears si mostra al naturale in una serie di scatti condivisi sui social: "Instagram vs realtà", scrive la popstar: "Volevo mostrarvi che aspetto ho davvero ogni giorno!!!!", aggiunge la cantante, che ammette poi di sentirsi "insicura" quando viene fotografata senza "preparazione"...

All'ingresso della sua villa di Thousand Oaks, Britney, 38 anni, posa quindi mostrando un aspetto decisamente diverso e più dimesso rispetto alla sua consueta immagine social, mentre balla, si allena in tenuta sportiva o ammicca con camicette colorate che esaltano il suo décolleté.

"Divento insicura quando mi vengono scattate foto per le quali non sono preparata", confessa: "... quindi ho sempre messo molto impegno nel preparare il mio look ... ma a volte è bello non sforzarsi così tanto e abbattere i tuoi muri. Ci vuole molta forza per farlo !!!".

La Spears ha poi voluto raccontare un "fatto divertente" sul suo passato, ovvero di come "giocasse a palla" a scuola "invece di fare la cheerleader", come spesso aveva affermato e che la squadra con cui giocava "faceva davvero schifo": "Abbiamo vinto solo 3 partite in una stagione".

Infine la cantnate spiega un dettaglio tecnico legato agli scatti: "Stavo cercando di aggiustare una luce, ma mi sono accorta di essere troppo bassa".

Intanto continua il movimento in suo favore #freebritney, che sostiene la popstar nella sua lunga battaglia legale contro il padre, il quale ha la sua totale tutela legale e finanziaria. Sembra insomma che Britney voglia davvero riprendere in mano la sua vita, a cominciare dal suo aspetto.



