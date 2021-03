Britney Spears augura buon compleanno al suo Sam in accappatoio

"Buon compleanno all'uomo che mi fa sempre ridere! Chi lo fa meglio?", ha chiesto la Spears mettendo a confronto la sua esibizione di "Toxic" con quella del fidanzato. Una scelta difficile: entrambi sono infatti belli, sensuali e molto autoironici. Come sempre non sono mancati i commenti di alcuni fan, preoccupati per la salute della star, che cercano in ogni nuovo post di capire se Britney stia chiedendo aiuto in qualche modo.

Il recente documentario "Framing Britney Spears" ha portato alla luce i presunti soprusi subiti da Britney in famiglia, che i fan sospettavano già da tempo. Il padre è infatti il suo tutore legale e proprio il fidanzato Sam ha usato parole pesantissime nei confronti del "suocero". "E' importante che le persone capiscano che non ho alcun rispetto per qualcuno che cerca di controllare la nostra relazione e che crea continuamente ostacoli tra di noi", si è sfogato qualche tempo fa nelle sue storie di Instagram.

