Britney Spears, ecco l'album delle sue vacanze nudiste

La popstar ormai ha abituato i follower a vederla senza veli, e stavolta eccola apparire in una spiaggia (quasi) deserta come mamma l'ha fatta. Quelle della cantante sono vacanze da nudista. E le cartoline hot lo dimostrano. Per aggirare la censura, però, la star copre le parti intime con dei cuoricini... Poi torna sui social e attacca la sua famiglia.

Il nuovo sfogo su Instagram

- Dopo le foto senza veli in spiaggia, la 40enne Britney Spears torna su Instagram con un lungo sfogo contro la sua famiglia e i medici che l'hanno curata in questi anni. "Per 13 anni ho dovuto incontrare medici settimanalmente per tirare fuori il mio passato - scrive - e in realtà le cose sono peggiorate! Per quanto riguarda tutta la mia famiglia, compresi mio fratello, mia sorella, i cugini, le zie, gli zii, e beh dannato tutto il pubblico... o erano drogati o ubriachi! Ero la f......a santa che aveva paura di muoversi, sapevo che mio padre mi avrebbe messo da qualche parte se non avessi collaborato... anche in America, la terra dei liberi! Passano gli anni e lui mi mette ancora in un reparto psichiatrico! Nessuna f.....a persona si è battuta per me! Mamma prendi le tue scuse e vai a farti f....e! E a tutti i dottori che mi hanno f......o la mente... Prego che bruciate tutti all'inferno!".

Britney Spears e la tutela del padre

- Da un anno ( la sentenza risale al 30 settembre 2021 ) il padre di Britney, Jamie Spears, non è più il tutore legale della figlia. La cantante aveva infatti denunciato il controllo oppressivo del genitore, che da 13 anni (dal 2008 dopo che due clamorosi crolli mentali nei giorni del divorzio da Kevin Federline erano finiti in pasto alle tv) aveva assoggettato ogni sua minima azione. In ballo c'era il patrimonio da 60 milioni di dollari.

Il movimento #freeBitney

- La sentenza è arrivata dopo che per la cantante si sono mobilitati i social con l'hastag #freebritney e molti artisti e amici della popstar (da Madonna a Donatella Versace) che hanno chiesto la "liberazione" della Spears criticando appunto la tutela del padre.

Il matrimonio dopo la "liberazione"

- Dopo la faida familiare, che ha compreso duri attacchi alla madre e alla sorella oltre che al padre, Britney Spears sta pian piano ricostruendo la sua vita. A giugno l'artista si è sposata con il suo personal trainer 28enne Sam Asghari . La cantante che ha già due figli (Sean e Jayden, rispettivamente di 16 e 15 anni, avuti dall'ex marito Kevin Federline) con i quali ha un rapporto burrascoso e a maggio ha perso il bambino che aspettava dal nuovo compagno . Da mesi continua a postare foto in cui appare nuda sui social preoccupando sempre di più i fan, i fantasmi del passato stanno tornando prepotentemente nella vita della cantante.