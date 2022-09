Britney Spears: "Non penso che mi esibirò mai più"

Britney Spears potrebbe non salire più su un palcoscenico.

Lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram nel quale dice di essere rimasta traumatizzata. In particolare la popstar si riferisce alle condizioni di lavoro durante i tredici anni di tutela legale. "Sono traumatizzata a vita. E sì mi sono rotta il c... , probabilmente non mi esibirò più anche perché sono testarda e farò valere le mie ragioni".