Britney Spears in ospedale, il fidanzato spiega: "Incidente mentre faceva quello che ama di più"

Britney Spears si è rotta il metatarso del piede mentre stava ballando ed è ricoverata in ospedale. A darne notizia è stato il fidanzato Sam Asghari che su Instagram ha spiegato cosa è successo alla cantante di "Baby one more time": "Quando rompi qualcosa tende a guarire più forte soprattutto se sei la mia ragazza. La mia leonessa si è rotto il suo osso metatarsale sul piede facendo ciò che ama, ballare. Le auguro il miglior recupero in modo che possa saltare, correre e ballare ancora".