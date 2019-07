Britney Spears e il suo Sam, debutto ufficiale sul red carpet... con bacio

Prima uscita pubblica per Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari alla prima di "Once Upon a Time in Hollywood" a Los Angeles. Mani intrecciate e bacio sulla bocca a favore di fotografi per la coppia, che ha sfilato insieme al trio stellare di protagonisti del film di Quentin Tarantino , ovvero Bradi Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie .

Dopo aver debuttato al Festival di Cannes a maggio, "Once Upon a Time a Hollywood", che uscirà nelle sale il 26 luglio, è stato presentato quindi anche a Los Angeles con un red carpet di tutto rispetto.



Per Britney e Sam l'occasione di camminare per la prima volta insieme su un red carpet e ufficializzare quindi una relazione che dura ormai da quasi due anni ma che era stata finora documentata solo sui social: "La nostra prima première", scrive Britney su Instagram, postando una foto insieme a Sam, poco prima di uscire. Vestitino rosso attillato e tacchi alti neri per lei, abito chiaro, camicia bianca e cravatta scura per lui. Belli e innamorati.