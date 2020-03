Il figlio di Britney Spears si sfoga sui social: "Mio nonno? Può anche morire..."

Anche il figlio di Britney Spears scende in campo per appoggiare il movimento #freebritney , che chiede la liberazione della popstar dal padre, il quale decide tutto per lei. Jayden Federline Spears, 13 anni, che Britney ha avuto con Kevin Federline, ha infatti voluto dire la sua in una diretta Instagram in cui definisce il nonno uno "stro..o" che "può anche morire"... Mamma Britney intanto posta una serie di scatti super sexy sui social per augurare buon compleanno al suo giovane boyfriend assicurando che si tratta di scatti senza filtri.

A sorpresa il figlio di Britney, Jayden è voluto intervenire sulla questione legata al nonno. Il 13enne ha voluto dire la sua su Jamie Spears e non sono uscite belle parole. Jayden lo ha definito uno stro..o e ha aggiunto che per quanto lo riguarda "potrebbe anche morire".

In quanto alla sua posizione rispetto al movimento FreeBritney ha detto: "Sperate che mia madre venga liberata? Diciamo che è quello che sto cercando di fare anche io...".

Il padre di Britney ha infatti ottenuto, con il consenso della legge, il pieno controllo sulla vita, soprattutto economica, della figlia e può decidere per lei.

Infine Jayden ha svelato di aver sentito la madre dire di volersi ritirare dalla scena musicale, una notizia che ha messo tutti i fan in allerta.

Britney Spears, che scollatura hot! 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

La cantante dei "Toxic", 38 anni, intanto ha festeggiato il 26mo compleanno del suo Sam Asgheri. Con un body bianco dalla scollatura hot la popstar ha posato prima con lui e poi da sola dichiarando il suo amore per Sam e poi giurando che si trattava di scatti senza ritocchi o filtri, puri e crudi, in cui lei stessa è senza make up ma solo con un po' di mascara sugli occhi.

Insomma Britney non sembra molto preoccupata della sua situazione familiare e pare al contrario particolarmente spensierata e rilassata, più concentrata sulla sua immagine e sulla sua love story, che sui suoi numerosi problemi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI