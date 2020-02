Britney Spears posta il video in cui si vede e si sente il rumore di quando si è rotta la caviglia...

Chi è particolarmente sensibile e impressionabile dovrebbe evitare di guardare il video che Britney Spears ha condiviso sui social. La cantante ha infatti postato una mini clip in cui si vede e, cosa ancor più scioccante, si sente il momento esatto in cui si è rotta il piede ballando...

La scorsa settimana il fidanzato Sam Asghari aveva condiviso sui social gli scatti che ritraevano Britney in ospedale con l'osso metatarso del piede rotto, per avvisare i fan dell'incidente.

Il video, che mostra il momento in cui è avvenuta la rottura, ma che soprattutto permette di sentirne il suono è però davvero impressionante. la cantante, in pantaloncini corti e reggiseno sportivo, si scatena sulle note di "Sex on Fire" dei Kings of Leon, quando ad un certo punto mentre salta e balla cade a terra e il rumore dell'osso rotto è ben "sentibile"...

"Non ballavo da sei mesi e in quel momento ero a tutto gas!" ha scritto la cantante sotto il video: "E sì, lo so che ero scalza. Non ridete, ma ero più comoda così. PS si può sentire esattamente il momento in cui mi si rompe il piede... Scusate se è così forte il rumore!"



