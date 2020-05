Britney mostra i muscoli, Ariana i nuovi tattoo, Lea il pancione: ecco le star... ancora in quarantena

Ci sono quelle come Michelle Pfeiffer o Salma Hayek , che al make up, per ora, hanno detto addio e sfoggiano la loro bellezza in versione "nature" e quelle che, come Lea Michele e Ciara , invece, mostrano il pancione che lievita...E poi Britney Spears coi muscoli... degli altri e Hailey Baldwin Bieber ,splendida in bikini. Ancora in quarantena le star si affidano ai social e dai loro set casalinghi condividono gli scatti del loro quotidiano isolamento.

La più buffa ed esibizionista, come sempre è Britney Spears, che condivide un video mentre si allena con il fidanzato, l’adone 26 enne e personal trainer Sam Asghari. La popstar, 38 anni, che ama mostrare il suo fisico allenato e in gran forma, ha da poco dichiarato di voler avere un figlio dal suo toyboy. Il padre Jamie però, che ne ha la custodia, visti i tanti ricoveri in rehab della figlia, non è d'accordo.

Pancione in lievitazione per Lea Michele, l'attrice di "Glee", che pubblica uno scatto in bikini dal bellissimo bagno di casa e per Ciara, la cantante americana 34enne, che aspetta il terzo figlio e condivide alcune immagini in cui mostra il volto senza trucco e la pancia che cresce.



Dua Lipa si tinge i capelli di rosso mentre Rita Ora fa joga nell'immenso parco della sua casa. E poi ci sono Lena Dunham che sfoggia le sue generose curve in reggiseno e Elle Fanning, che ricorda con malinconia il giorno di inaugurazione del Festival di Cannes lo scorso anno e mostra l'abito che indossò in quella occasione..

Senza trucco, affascinanti e bellissime sono anche Michelle Pfeiffer e Salma Hayek, che sui loro rispettivi profili social postano selfie in versione nature.

Ariana Grande mostra la sua collezione di nuovi tattoo, tra cui una farfalla, condividendo alcuni scatti casalinghi in reggiseno e jeans e raccogliendo migliaia di like dai suoi follower.

Hailey Baldwin Bieber, pubblica uno scatto in bikini dal suo rifugio dorato a Toronto, dove sta trascorrendo la quarantena con il marito Justin Bieber. I due hanno da poco lanciato "The Biebers on watch", una web serie su Facebook dove raccontano le difficoltà del loro rapporto senza ipocrisie.

Si tiene in forma Goldie Hawn, che a 74 anni salta su un trampolino casalingo in tuta da ginnastica e condivide un video esilarante.

