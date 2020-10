Brad Pitt è di nuovo single, con Nicole è finita dopo due mesi

E' stata una relazione lampo quella tra Brad Pitt e Nicole Poturalski , splendida modella tedesca che l'attore 56enne frequentava da agosto. Stando a quanto riferisce Page Six i due si sarebbero detti addio. Ma mentre Nicole è tornata a casa dal marito Roland Mary con il quale pare condivida un "matrimonio aperto", Brad è rimasto nuovamente da solo a vedersela con l'eterna guerra legale con l'ex Angelina Jolie per la custodia dei figli.

Brad e Nicole, 27 anni, si sarebbero conosciuti, stando a Page Six, in Germania nel ristorante di proprietà del marito della Poturalski, Roland Mary (con cui condivide anche un figlio di sette anni, ndr) e in virtù del "matrimonio aperto" tra i due, Roland non avrebbe avuto nulla da dire sulla "sbandata" di Nicole per il bell'attore hollywoodiano. Lui stesso è stato sposato più volte e ha cinque figli.

Brad e la modella erano stati poi avvistati per la prima volta insieme ad agosto nel Sud della Francia mentre si dirigevano al castello di Miraval, dove l’attore nel 2014 aveva sposato Angelina Jolie. Nessuno dei due ha mai commentato le voci di una love story in essere, certo è che, stando a quanto riferisce Page Six, la loro relazione, se mai c'è stata, si è rivelata proprio una "sbandata", perchè Nicole sarebbe stata vista nuovamente insieme al marito a Berlino pochi giorni fa e alcuni suoi criptici post su Instagram confermerebbero la rottura con Pitt.



Una fonte avrebbe rivelato a Page Six inoltre che la loro relazione è "definitivamente finita" e che questo è avvenuto "già da qualche tempo" perchè "non è mai stata qualcosa di serio".

L'attore intanto è nel bel mezzo dell'infinita battaglia legale con Angelina Jolie per la custodia al 50% dei figli e, stando al Daily Mail avrebbe incassato la sua prima vittoria. Angelina Jolie ha infatti perso uno dei suoi principali avvocati. Priya Sopori, che ha lavorato a fianco dello storico avvocato di Angelina Samantha DeJean, ha presentato un "Avviso di ritiro da procuratore legale" presso la Corte Superiore di Los Angeles.

