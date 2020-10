Brad sogna di passare la notte di Natale con i figli e spera nel permesso di Angelina

Fervono i preparativi (legali) per il Natale in casa Pitt-Jolie. Il prossimo appuntamento in tribunale è fissato a novembre, per discutere della custodia dei figli in vista delle vacanze invernali. Una fonte ha svelato a "Us Weekly" che l'attore vorrebbe passare almeno una notte sotto lo stesso tetto con i suoi bambini: "Brad vedrà i figli il giorno di Natale, ma spera di poter passare del tempo extra con loro".

"Le visite per le vacanze natalizie sono state concordate prima che inziasse il percorso per la custodia dei figli. Vorrebbe passare almeno una notte insieme a loro quest'anno, ma bisogna attendere la decisione del giudice prevista per novembre", ha continuato l'insider.

Brad e Angelina hanno divorziato nel 2016 e hanno già raggiunto un accordo definitivo per la custodia di Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) e dei gemelli Knox e Vivienne (12). Il maggiore Maddox (19), a livello legale, è invece considerato adulto.

Compie 14 anni Shiloh Jolie Pitt, la figlia "gender variant" di Brad e Angelina 1 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 14 di 14 14 di 14 14 di 14 14 di 14 10 di 14 11 di 14 12 di 14 13 di 14 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Jolie contraria alla custodia condivisa - A distanza di quattro anni dal divorzio Pitt vorrebbe inoltre rinegoziare l'accordo di custodia per passare maggior tempo con i ragazzi. "Vuole la custodia dei figli al 50%. ma Angelina non è d'accordo. Sarebbe disposta a parlarne solo se la casa base per i ragazzi non fosse a Los Angeles. I figli più piccoli vanno a scuola a Los Angeles, cosa a cui Angelina si è sempre opposta", aveva svelato il periodico americano qualche settimana fa.

Ti potrebbe interessare: