Brad Pitt al centro di un triangolo: la nuova fiamma Nicole è già sposata con un imprenditore

Brad Pitt è stato recentemente pizzicato con la nuova fiamma Nicole Poturalski (con cui si frequenta da circa un anno) nel sud della Francia, ma a quanto riporta il "Daily Mail" l'attore è costretto "condividere" la modella con il marito Roland Mary, proprietario di un ristorante a Berlino. La coppia, che ha un figlio di sette anni, ha una visione aperta del matrimonio e l'uomo non è contrario alla nuova amicizia della moglie.

Da un matrimonio... all'altro - Archiviato il matrimonio con la Jolie, Brad si è buttato a capofitto in un altro ma questa volta nel ruolo di terzo incomodo. A quanto riportano fonti vicino alla coppia, quello tra Nicole Poturalski e Roland Mary è però un matrimonio aperto. "Roland è un tipo che la prende con molta filosofia. E' stato sposato molte volte e ha cinque figli. Non è interessato a viverla negativamente o con gelosia. Sono ancora sposati, ma potremmo descrivere la loro relazione come un matrimonio aperto", hanno dichiarato gli amici della coppia al "Daily Mail".

Ecco Nicole Poturalski, la nuova fiamma di Brad Pitt Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il marito "cupido" degli amanti - Sarebbe stato proprio Roland a fare da "cupido" tra Brad e Nicole. L'attore era già stato ospite nel ristorante dell'imprenditore nel 2009, quando stava girando "Bastardi senza gloria" a Berlino. Negli anni successivi Pitt è tornato più volte nel locale e durante l'ultima visita nell'agosto 2019, quando si trovava in Germania per la promozione di "C’era una volta a Hollywood, ha incontrato per la prima volta Nicole.





Colpo di fulmine - Pare che sia scoccato subito il colpo di fulmine e poche settimane più tardi i due si sarebbero rincontrati a Los Angeles. Brad e Nicole nei mesi seguenti sono stati pizzicati insieme diverse volte e di recente si sono concessi una fuga romantica nel sud della Francia, probabilmente nel lussuoso Chateau Miraval di proprietà dell’attore.

Ti potrebbe interessare: