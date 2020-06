Angelina Jolie rivela: "Il divorzio da Brad Pitt? L'ho fatto per i miei figli"

LEGGI ANCHE > Angelina Jolie compie 45 anni, fascino e personalità da diva

Al magazine, il premio Oscar ha descritto i suoi figli come “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”. Dall'unione con l'attore sono nati Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni, e in precedenza la Jolie è diventata mamma di Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni, attraverso l’adozione. "Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta", ha spiegato.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati ad agosto 2014 dopo 10 anni insieme. Nel 2016, Brad e Maddox presumibilmente hanno avuto una brutta discussione su un jet privato mentre si recavano a Los Angeles, il che ha portato Angelina a chiedere il divorzio a settembre 2016. Nell'aprile 2019 i due sono tornati ad essere legalmente single mentre i sei figli vivono con la madre sebbene ci sia un accordo privato di affidamento congiunto