Boomdabash e Annalisa, le foto esclusive del video di "Tropicana"

E' uscito il video di " Tropicana ", il nuovo singolo dei Boomdabash featuring Annalisa . Il videoclip del brano è stato girato interamente in Salento e diretto da Fabrizio Conte. Tgcom24 offre le foto del backstage in esclusiva.

In una tipica calda giornata salentina, nella prima parte del video, Boomdabash e Annalisa sono pronti a dirigersi verso il mare aperto dove ad attenderli c’è una vera e propria schiera di barche allineate come fossero una formazione, una accanto all’altra, piene di ballerine e ballerini che iniziano a scatenarsi sulle note di "Tropicana" dando vita sin da subito ad una vera e propria festa in grado di accendere le pulsioni più vibranti dell’estate.

Al calare del tramonto barche, moto d’acqua e motoscafi rientrano sulla terra ferma... la festa prosegue così poi fino alle prime luci del mattino tra giochi di luci e colori in un club dove l’essenza notturna esplode con una coreografia capitanata ad hoc da Annalisa e da un corpo di ballerine.

Un’atmosfera avvolgente scandita dal ritmo contagioso dei Boomdabash e Annalisa, accende così la notte lasciando un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti della festa immediatamente nel clima tipico della dance hall giamaicana: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.

