Bonnie Prince Billy, il menestrello del folk-country in tour in Italia

A Milano e Roma per presentare l’ultimo album, "Keeping Secrets Will Destroy You"

Uno dei più rappresentativi songwriter della scena folk-alt country emersa dagli anni Novanta sarà il 16 maggio a Milano (Santeria Toscana 31), mentre il 22 sarà a Roma (Monk). Presenterà l’ultima prova discografica, "Keeping Secrets Will Destroy You", uscito ad agosto scorso via Domino Records.

Bonnie Prince Billy arriva in Italia per alcune date dal vivo.

Da Palace e Bonnie Prince Billy Will Oldham ha registrato dapprima, tra il 1993 e il 1997 sotto svariati nomi come Palace, Palace Brothers, Palace Songs, and Palace Music. Poi successivamente, dopo un breve periodo in cui ha usato il suo nome di nascita, ha adottato Bonnie "Prince" Billy come moniker per la maggior parte delle sue uscite discografiche dal 1998 a oggi. Il musicista del Kentucky ha anche ricevuto il suggello di Johnny Cash, che ha incluso nel suo "American III: Solitary Man" il suo drammatico brano "I See A Darkness".

L'ultimo album Nel 2023 il cantautore è tornato a un lavoro da solista dopo le collaborazioni con Matt Sweeney ("Superwolves") e Bill Callahan ("Blind Date Party"). "Keeping Secrets Will Destroy You" è arrivato dopo quattro anni dall’arioso "I Made A Place". Il disco è stato registrato a Louisville con la collaborazione di molti musicisti locali che sta a simboleggiare il senso di comunità, patrimonio ed essenza di questa musica. Le dodici ballate folk presenti, senza basso e batteria e con molti strumenti acustici, sono costruite su pochi ingredienti essenziali per un impasto malinconico e inquietante, in bilico tra tradizione e una sensazione di catastrofe.

Un disco fatto di storie come solo Will Oldham sa raccontare e cantare. Canzoni da ascoltare tutti insieme come flusso costante di emozioni tanto essenziali e acerbe quanto delicatamente sobrie, una raccolta di ballate tanto familiari quanto ricche di dettagli e sfumature che ne nutrono la natura policroma e cangiante.