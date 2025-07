Torna "Blues Notes", viaggio tra musica e parole nel mondo del blues

Dalle radici, ovvero dalla deportazione degli schiavi dai campi di cotone fino ai giorni nostri, passando per il jazz, il Funky, il Boogiee, per finire in Italia con tutte le contaminazione con gli altri generi musicali, compreso il pop, in un intreccio di musica e parole di grande impatto sonoro. Uno spettacolo emotivamente toccante, un racconto, avvincente e coinvolgente attraversa un secolo di storia per avvicinare anche i non addetti ai lavori a un linguaggio, che ha letteralmente rivoluzionato la musica.