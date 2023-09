Uscirà il 20 ottobre per Columbia Records e sarà anticipato dal brano omonimo, in arrivo il 21 settembre.

I Blink-182 hanno annunciato la pubblicazione di “One More Time…“, il loro nono album e il primo della formazione originale in 12 anni, dopo il ritorno del chitarrista Tom DeLonge nel 2022.

Il video In un trailer di quattro minuti che i Blink-182 hanno condiviso, ci sono spezzoni dell’intervista realizzata con Zane Lowe, e l'anteprima di tre brani, "Anthem Part 3", "One More Time" e "You Don’t Know What You’ve Got". Dopo l'uscita di Tom DeLonge dalla band, Hoppus e Barker hanno pubblicato due album con il chitarrista Matt Skiba, "California" (2016) e "Nine" (2019).

"La tragedia riunisce la band" Il trio ha spiegato che è stato il cancro di Mark Hoppus a ispirare DeLonge a ritornare nella band. Era stata un'altra tragedia sfiorata a farli riunire in precedenza: dopo essersi sciolti nel 2008, l’incidente aereo in cui fu coinvolto Travis Barker portò al ricompattamento dei tre. Il nuovo singolo è la traccia che dà il titolo all'album, "One More Time", un brano che "tocca il modo in cui la tragedia riunisce la band", ha spiegato Barker.

La reunion un anno fa Un anno fa la band aveva annunciato la reunion dopo quasi dieci anni con Tom raccontando: "Stiamo per arrivare. Sta per arrivare il nostro tour. Un album. Tom. Biglietti in vendita da lunedì. E la nuova canzone Edging fuori venerdì". Tom DeLonge aveva rivelato all'epoca su Instagram: "E se vi dicessi che abbiamo appena registrato il disco migliore della nostra carriera?". "Abbiamo lavorato perché quest'album fosse diverso, non è successo per caso", aveva invece detto Mark Hoppus.