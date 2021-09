Blanco, da rivelazione dell'anno alla prova del primo disco: ecco "Blu celeste"

Manuel Grazia

E' uscito "Blu celeste", il primo attesissimo album di Blanco, 18enne che in brevissimo tempo si è fatto conoscere come una delle più talentuose rivelazioni dell'anno. Accompagnano le dodici tracce del disco i video girati da Simone Peluso, uno per ciascun brano dell'album, che completano visivamente l'immaginario. Nell'anno della sua consacrazione è riuscito in pochissimo tempo a collezionare decine di milioni di stream dominando le classifiche per mesi con brani come "La canzone nostra" in collaborazione con Mace e Salmo e "Mi fai impazzire" insieme a Sfera Ebbasta ha totalizzato 11 dischi di platino e un disco d'oro e ricevuto attestati di stima da tutta la scena nazionale.