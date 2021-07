Elodie al lavoro sul nuovo album, ci sono anche Elisa e Mahmood

Elodie e il suo team al lavoro sul nuovo album Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono iniziati in Toscana i lavori per il nuovo album di Elodie. La cantante lo annuncia sui social con una gallery di foto in cui è in ottima compagnia. Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz sono infatti coinvolti nella scrittura dei brani. "Piano piano l’album prende forma! Che team pazzesco. Ci vediamo a settembre con il singolo nuovo", scrive l'artista su Instagram.