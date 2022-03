Billie Lourd si è sposata, la figlia di Carrie Fisher rende omaggio alla madre... con il suo look nuziale

L'attrice e il fidanzato Austen Rydell , anche lui 29enne, si sono detti sì durante lo scorso weekend su una spiaggia a Cabo San Lucas, in Messico. E per rendere omaggio alla madre e alla nonna, Debbie Reynolds, morta a poca distanza dalla Fisher, la giovane ha scelto abiti e gioielli in loro ricordo.



Per le nozze la Lourd ha indossato infatti un abito personalizzato Rodarte, delle designer Kate e Laura Mulleavy, che la giovane aveva conosciuto durante un'intervista rilasciata dalla Fisher nel 2014.

"Quando ho iniziato a pensare a chi avrebbe potuto disegnare il mio abito da sposa, le prime persone che mi sono venute in mente sono loro", ha detto a Vogue. "Sono sempre stato un grande fan del loro lavoro e ho pensato che il loro stile elegante, etereo e unico fosse perfetto per me..." e ha poi aggiunto: "Ho anche sentito un forte legame con loro a causa del legame che avevano con mia madre...".

Lourd ha onorato la sua defunta madre anche indossando il suo anello preferito, un opale di fuoco blu.

Per il party dopo la cerimonia la giovane si e invece "ispirata" agli abiti da ballo iconici indossati da Debbie Reynolds in tutti i suoi spettacoli.