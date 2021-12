Billie Lourd ricorda la madre Carrie Fisher con un dolce scatto del passato

Billie Lourd, figlia 29enne di Carrie Fisher, ricorda l'amata madre nel giorno del quinto anniversario della sua morte, condividendo un tenero scatto di lei e dell'attrice con un koala. "La gente mi chiede sempre in quale fase del dolore mi trovo. E la mia risposta non è mai semplice. Sono in una fase diversa del dolore in ogni momento di ogni giorno", scrive la giovane in un lungo post.