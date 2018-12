Billie Lourd dedica un toccante omaggio musicale a mamma Carrie Fisher

Due anni senza Carrie Fisher , l'amatissima principessa Leia di "Star Wars", scomparsa il 27 dicembre del 2016. E la figlia Billie Lourd , attrice promettente, ha deciso di rendere omaggio a mamma con un post su Instagram in cui suona al pianoforte una toccante canzone: "These Days", di Jackson Browne. "Ho deciso di fare qualcosa che per me è un po' vulnerabile - ha scritto -, ma qualcosa che amavamo entrambe fare insieme: cantare".

"Sono passati due anni dalla morte della mia mammina - ha scritto nel post- e ancora non so quale sia la 'cosa giusta' da fare in un simile anniversario (sono sicura che molti di voi si sentono nello modo riguardo quelli che hanno amato). Così ho deciso di fare una cosa che per me è un po' vulnerabile, ma è qualcosa che entrambe amavamo fare insieme: cantare".



Nel post Billie spiega che il piano era stato regalato a Carrie da suo padre, l'attore Eddie Fisher, e che la canzone è una di quelle che l'attrice preferiva. E poi il pensiero si allarga ad altre persone che stanno soffrendo. "Come dice la canzone, dobbiamo 'andare avanti'. Ho scoperto che quello che mi fa andare avanti è fare cose che mi rendono felice, lavorare duro sulle cose di cui sono appassionata e circondarmi di gente che amo e mi fa sorridere. Spero che questo incoraggi chiunque si senta un po' giù o perso ad 'andare avanti'. Come la mia mammina diceva, 'prendi il tuo cuore ferito e trasformalo in arte'. Qualunque cosa quell'arte possa essere per voi".