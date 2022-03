Billie Eilish ha ritrovato se stessa: "La mia vita è uguale a quando ero una bambina"

Leggi Anche Billie Eilish interrompe il concerto e fa soccorrere un fan in difficoltà respiratorie

Diventare una artista di fama internazionale per Billie Eilish non è stato semplice. Si è trovata 15enne catapultata in una dimensione assolutamente abnorme e, per quanto la sua famiglia abbia sempre fatto in modo di proteggerla tenendola in un ambiente a misura d'uomo, i problemi non sono mancati. "Ho passato un periodo davvero nero: ce l'avevo con la vita e allo stesso tempo mi sentivo male perché non avrei dovuto avercela con niente e nessuno - racconta -. Stavo facendo cose che erano puro divertimento, ma semplicemente io non mi divertivo".

Il processo di guarigione è stato lungo ma alla fine l'equilibrio è arrivato. E Billie guarda alla vita da personaggio pubblico con più distacco. "E' un incredibile 50/50 - spiega -. Ci sono tantissime cose che non avrei mai potuto fare se non avessi ottenuto tutto questo. E allo stesso tempo, per il medesimo motivo, ci sono molte cose non posso fare più". Più il tempo passa e più Billie si rafforza, prende le giuste misure e va avanti con una visione artistica a 360 gradi. Visibile anche nelle foto scattate per "V Magazine", che sono il frutto delle sue idee e di quelle di Hedi Slimane: "E' arrivata con una visione precisa di quello che voleva - dice il designer e fotografo -, mi piace questa cosa".

