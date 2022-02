Billie Eilish interrompe il concerto e fa soccorrere un fan in difficoltà respiratorie

Fuori programma a un concerto di Billie Eilish , che ha da pochi giorni iniziato dagli Stati Uniti il suo tour mondiale . Durante lo show alla State Farm Arena di Atlanta, la cantante si è accorta che una fan delle prime file era in grande difficoltà a causa della pressione della folla. Le Eilish ha quindi interrotto subito lo show e ha fatto intervenire i soccorsi , per poi riprendere il concerto solo una volta sicura che la ragazza stesse bene.

La fan sembrava non riuscire più a respirare. Billie ha chiamato subito il personale per poter soccorrere la ragazza e intanto ha iniziato a chiedere al resto del pubblico di fare qualche passo indietro per concedere più spazio vitale alle persone delle prime file.

L'episodio ha fatto subito correre la memoria a quanto accaduto l'anno scorso all'Astroworld organizzato dal rapper Travis Scott, quando morirono otto spettatori (più altri due deceduti in seguito per le ferite riportate) schiacciati dalla folla.