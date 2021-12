Ariana Grande e Billie Eilish sono le regine social della musica 2021

La popolarità oggi è soprattutto social e nel mondo della musica nessuno è come Ariana Grande e Billie Eilish . Nella top 10 dei post Instagram che hanno ricevuto più like nel 2021, la prima si è piazzata al secondo posto, dietro Cristiano Ronaldo , mentre la cantautrice californiana è l'unica a essere presente con due foto.

Il post di Ariana Grande che si è meritato la seconda piazza è quello del 26 maggio che la ritrae fresca sposa mentre bacia suo marito Dalton Gomez. Un'immagine che ha raccolto quasi 27 milioni di like. Dietro di lei, al terzo posto, Kylie Jenner, con la foto del suo test di gravidanza, che è valsa più di 24 milioni e mezzo di apprezzamenti.

Le due foto della Eilish che hanno fatto impazzire i follower risalgono ai primi mesi di quest'anno. Si tratta della prima in cui è apparsa con la nuova capigliatura biondo platino, che ha raccolto 23 milioni di like, e quella invece del servizio su "Vogue" in cui si è mostrata in un'inedita versione pin-up, con poco più di 22 milioni di like.

Per il resto la classifica è dominata dagli sportivi, in particolare Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per ritrovare personaggi del mondo dello spettacolo bisogna andare al decimo posto, con l'omaggio di Tom Holland alla fidanzata Zendaya per il suo compleanno.

