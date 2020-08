Billie Eilish canta alla convention dem e si schiera contro Trump: "Sta distruggendo il nostro Paese"

Anche Billie Eilish si schiera contro Donald Trump a favore di Joe Biden . La popstar ha cantato "My Future", il primo singolo pubblicato dopo la quarantena, nella terza giornata della Convention Nazionale Democratica e ha rivolto un appello agli americani in un video che ha collezionato due milioni di visualizzazioni in poche ore: "Non c’è bisogno che vi dica che le cose vanno male. Donald Trump sta distruggendo il Paese e le cose a cui teniamo...".

La cantante, da sempre molto attiva sul piano politico e sociale, ha fatto un accorato discorso per invogliare il popolo americano a riflettere sulle imminenti elezioni presidenziali: "Abbiamo bisogno di leader che risolvano problemi come il cambiamento climatico e il Covid, non che li neghino. Leader che combattano contro il razzismo sistemico e la disuguaglianza, e tutto ciò si può ottenere se si vota qualcuno che sa qual è la posta in gioco. Qualcuno che sta costruendo una squadra che condivide i nostri valori. Cominciamo votando contro Donald Trump e per Joe Biden".

Poi Billie ha cominciato la sua esibizione cantando "My Future" brano che affronta proprio il tema del futuro degli uomini, futuro che ognuno ha nelle proprie mani e con cui può fare la differenza, prima al pianoforte elettrico e poi al centro del palco insieme al fratello Finneas alla chitarra.

"Non possiamo stare in silenzio, in disparte. Dobbiamo votare come le nostre vite e il mondo dipendessero da questo, ed effettivamente è così. L’unico modo per sapere come sarà il futuro è costruirlo da sé. Per favore, registratevi. Per favore, votate", ha concluso la giovane star.