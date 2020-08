Le star americane scendono in campo contro Trump

Le presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano a grandi passi e il clima si fa sempre più incandescente. Contro l'attuale presidente Donald Trump si sono levate le voci di due star della musica, che non hanno esitato a dire la loro sui social. Taylor Swift l'ha accusato via Twitter di "barare apertamente" perché "sa benissimo che non lo vogliamo", Rihanna ha affidato il suo pensiero alle immagini con un post inequivocabile. John Legend e Billie Eilish , invece, canteranno alla convention democratica che inizierà 24 agosto.

I tweet di Taylor Swift - Sul suo profilo Twitter, Taylor Swift ha accusato Trump di voler truccare l'esito delle elezioni. Il riferimento è alle misure prese da The Donald riguardo al sistema postale: il voto via posta sarà decisivo visto che molte persone (a causa della pandemia) saranno impossibilitate a raggiungere i seggi. "Lo smantellamento calcolato del sistema postale di Trump dimostra chiaramente una cosa: sa benissimo che non lo vogliamo come nostro presidente. Ha scelto di barare apertamente e mettere le vite di milioni di americani a rischio nel tentativo di mantenere il potere" ha scritto la Swift in un primo tweet. Ha poi continuato: “L’incapacità di Donald Trump ha peggiorato gravemente la crisi in cui siamo e lui ora sta sfruttando questa cosa per sovvertire e distruggere il nostro diritto a votare e votare in sicurezza. Richiedete in anticipo la scheda elettorale. Votate in anticipo".

Il graffito di Rihanna - Che Rihanna non abbia mezzi termini e mezze misure è risaputo. E infatti ha scelto un modo molto diretto per esprimere il suo pensiero riguardo all'attuale inquilino della Casa Bianca. Sui social ha condiviso una serie di scatti in cui si vede qualcuno (lei stessa, probabilmente, anche se il viso non è visibile) fare un graffito inequivocabile: "F**k Trump". Da sempre critica nei confronti dell'attuale Presidente, la pop star ha voluto specificare anche nei commenti di riferirsi proprio alla prossima chiamata alle urne. "Fino a quando?" Le ha scritto un follower. "Elezioni! Svegliatevi! State svegli!" ha risposto lei.

John Legend e Billie Eilish alla convention democratica - Il 24 agosto inizierà la convention democratica e molte star della musica sono state invitate a cantare. Nelle quattro sere durante le quali si svolgerà l'evento si esibiranno sul palco John Legend, Billie Eilish, i Chicks e Common che in questo modo si schierano apertamente a fianco di Joe Biden per la corsa alla Casa Bianca.

