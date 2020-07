Kanye West lancia Jay-Z alla vicepresidenza degli Usa

Ha cambiato idea. Kanye West vuole l'amico Jay-Z alla vicepresidenza degli Usa. Il rapper, che ha deciso di candidarsi alla Casa Bianca nella prossima tornata elettorale (si vota il 3 novembre), all'inizio aveva scelto la predicatrice del Wyoming Michelle Tidball . Ma poi ci ha ripensato. Non è chiaro però se Jay-Z abbia già ricevuto formalmente la richiesta e quale sia stata la sua risposta.

Due settimane fa il rapper ha deciso di sfidare l'amico Donald Trump. Il marito di Kim Kardashian ha caldeggiato l'idea per anni e paventato nei mesi scorsi una sua possibile discesa in campo nel 2024, ma alla fine ha scoperto le carte cogliendo tutti di sorpresa.

"Dobbiamo realizzare la promessa dell'America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Corro per la presidenza degli Stati Uniti. #2020VISION", ha cinguettato su Twitter.

Fra i primi a sostenerlo c'è ovviamente la popolare moglie Kim, postando sui social una bandiera americana insieme al tweet del marito. A esprimere immediatamente il sostegno a West è stato Elon Musk, il miliardario visionario alla guida di Tesla. E anche il proprietario dei Dallas Mavericks e popolare volto tv Mark Cuban è con il rapper.

Intanto c'è chi sostiene che la candidatura sia solo una mossa pubblicitaria o una "distrazione" per aiutare Trump nella battaglia contro Joe Biden: il rapper potrebbe infatti sottrarre i voti degli afroamericani al candidato democratico, facilitando di fatto l'avanzata di Donald. West e il presidente negli ultimi anni hanno collaborato e il rapper ha sposato la causa del tycoon fin dall'inizio, come mostrano le numerose foto che vedono West indossare il cappello da baseball rosso con la scritta-slogan del presidente: "Make America Great Again". Chi vivrà vedrà...

