Kanye West, primo comizio per la Casa Bianca: "Un milione di dollari a tutte le donne incinte"

Kanye West va avanti con la sua idea di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane. E per la prima volta è salito su un palco per un comizio pubblico in Sud Carolina. Con indosso un giubbotto antiproiettile e senza microfono, Kanye ha parlato di tutto, dalle droghe all' aborto , presentando una sua proposta per evitare l'interruzione di gravidanza: " Un milione di dollari a ogni donna che rimane incinta".

Nel complesso quello di Kanye a Columbia non è stato esattamente un debutto di quelli folgoranti. Su un palco ma senza un podio e a voce libera, il suo è sembrato quasi un incontro informale. Al punto che più che presentare un proprio programma in un discorso organizzato, ha chiesto ad alcune donne presenti quali fossero a loro parere gli argomenti più importanti di cui parlare per poi dire la sua.

Ha parlato ovviamente di "droghe legali", che a suo parere alterano la percezione della realtà, ha ribadito la sua idea di legalizzare la marijuana ed è poi arrivato a un suo cavallo di battaglia: l'aborto. Affrontando l'argomento ha anche rivelato che quando Kim Kardashian è rimasta incinta la prima volta lui avrebbe voluto che abortisse, E a quel punto, scoppiando in lacrime, ha affermato: "Ho quasi ucciso mia figlia". Kanye però non si è dichiarato in toto contrario all'aborto, che a suo parere dovrebbe restare legale, facendo però di tutto per scoraggiarlo. E, rispondendo alla domanda di una ragazza sulla pillola del giorno dopo, ha lanciato la sua idea: "Un milione di dollari a ogni donna che aspetta un bambino".

