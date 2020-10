Billboard Music Awards 2020, trionfano Post Malone e Billie Eilish

La musica non si ferma nemmeno in tempi di pandemia e così l'altra sera al Dolby Theatre si è svolta, anche se senza pubblico, la kermesse per la premiazione dei Billboard Music Awards 2020. A trionfare, tra gli altri il re della trap americana Post Malone con 9 riconoscimenti su 16 nomination e Billie Eilish, che si è aggiudicata il premio come migliore artista femminile ma anche quelli come Top New Artist e Top Billboard 200 Album.