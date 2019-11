Biagio Antonacci: "Sono sempre il ragazzo di Rozzano che canta per la gente comune"

Dopo il tour - "molto pop" - con Laura Pausini, Biagio Antonacci torna con il 15esimo album in studio. " Chiaramente visibili dallo spazio ", che esce il 29 novembre, è un disco molto suonato, senza neanche una collaborazione, in cui l'artista racconta i suoi eroi. Che sono le persone comuni, che il cantautore di Rozzano conosce bene. "Ho sempre gli occhi di quel ragazzino e ogni volta mi sento come se dovessi dimostrare qualcosa a me stesso", confessa.

"Ho cercato di rispettare i sogni di quel ragazzo di Rozzano che voleva fare il suo primo disco - prosegue - Mai avrei pensato di arrivare a scrivere quindici album da studio e nemmeno di poter continuare negli anni ha suscitare interesse".



A Biagio da sempre piace raccontare le storie semplici, senza dimenticare le difficoltà di tutti i giorni, come la donna che lo ha colpito dopo avergli raccontato che il lavoro precario non le permette a 43 anni di vivere da sola: "Canto delle persone comuni, che sono i veri eroi. Arrivo dalla periferia e da una famiglia che ha fatto fatica. Ho vissuto il cantiere come geometra per otto anni e conosco il valore dei soldi, perché prima non ne ho avuti".





Dodici canzoni registrate in parte a New York e prodotte da Taketo Gohara e Placido Salamone. Da "L’amore muore" con la disillusione di un uomo consapevole a "Ci siamo capiti male", il brano che parla del perdono e che ha anticipato l'album e nel cui video Biagio ha voluto la nazionale femminile di nuoto sincronizzato: "Uno sport poco conosciuto, fatto da ragazze che ogni giorno si sacrificano con prove dio 8 ore". Fino a “Parigi sei tu” con la voce campionata di Edith Piaf.



"Chiaramente visibili dallo spazio" è un disco positivo, dove Biagio ha pensato a una sorte di grande lente nello spazio: "Qualcuno o qualcosa ci osserva e vede i nostri pregi e anche i nostri e anche i nostri difetti. A mio avviso vede più cose belle".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: