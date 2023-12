"A cena con gli dei". E questo è il titolo del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, un brano uptempo in perfetto stile Antonacci, che anticipa l'uscita dell'album di inediti, previsto per il 12 gennaio 2024, dall'eloquente titolo "L'inizio". Il brano, scritto e prodotto con il polistrumentista Placido Salamone, è il racconto, potente ed intenso, di relazioni che finiscono, tra parole non dette e di consapevolezze dolorosamente acquisite.

Tgcom24

La nuova canzone su un amore che muore "'A cena con gli dei' è una canzone che parla di inizi, di come sia difficile lasciare andare e di quanto l'ego personale influisca sul processo di consapevolezza. Quando un rapporto finisce restiamo meravigliati. Pensiamo di aver dato il massimo e dunque chi può essere meglio di noi? Solo degli dei", spiega Antonacci: "Voglio comprarti un leone ma non si può fare, o non morire d'amore ma non si può fare, volevo farlo davvero'.





Antonacci prosegue poi: "Quando inizia il processo della consapevolezza, che passa anche da una dolorosa solitudine come canto in 'la solitudine spreca il tempo di una persona normale', capisci che spesso le relazioni sono dei 'regimi', fatte di regole. Quando si innescano queste dinamiche qual è la naturale reazione? Spostarsi verso il confine di un rapporto che diventa un terreno minato ('Io sottomesso al regime, mi sposto verso il confine, se cado dentro le spine, se salto sopra le mine, non mi venire a cercare'.) Ormai è tardi, tu sei già a cena con gli dei".



Quando esce il nuovo disco A quattro anni di distanza dall'ultimo lavoro discografico "Chiaramente visibili dallo spazio", Antonacci torna anche con un nuovo disco, "L'inizio", in uscita il 12 gennaio, il sedicesimo disco di studio dell'amato cantautore milanese, che raccoglierà, oltre al nuovo singolo 'A cena con gli dei' e a materiale inedito, anche gli ultimi singoli pubblicati da Antonacci: 'Seria' e 'Telenovela' pubblicati nel 2022, 'Sognami' featuring Tananai e Don Joe (pubblicato durante il Festival di Sanremo) e 'Tridimensionale', la collaborazione con Benny Benassi uscita questa estate.

Il singolo del 2022 con Federica Pellegrini Con "Seria" (prodotta da d.whale e Placido Salamone), il cantautore milanese aveva aperto un nuovo capitolo, andando a ripescare atmosfera dance anni Settanta e Ottanta. "Seria non è una parola, è un suono. Come amore. Non significa niente. E' un'invenzione dei cantanti. Ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a Seria, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino. L'amore, in fondo, è il rispetto della libertà altrui". Il brano è accompagnato da un video con una protagonista d’eccezione, la campionessa Olimpica di nuoto e tutt’ora detentrice del Record Mondiale sui 200 metri stile libero Federica Pellegrini.



“Ho rivisto una gara di Federica e ho pensato di scriverle, anche se non ci conoscevamo", aveva raccontato Biagio parlando della collaborazione con Federica: "per proporle di scattare delle foto dato che la fotografia è una mia grande passione. Ci siamo scritti e ha subito accettato e alla fine dalle foto è nata l’idea del video di Seria. Lavorare con lei è stata una meravigliosa esperienza. Lei è davvero LA DIVINA ed è una donna straordinaria, una campionessa dentro e fuori la vasca”.