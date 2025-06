Bet Awards, Kendrick Lamar domina, Jamie Foxx scoppia in lacrime

Stevie Wonder ha consegnato il premio Ultimate Icon a Jamie Foxx, scherzando sulla sua cecità e raccontando di aver conosciuto l'attore per la prima volta quando a quest'ultimo fu assegnato il ruolo di Ray Charles nel film biografico del 2004.

In un medley in stile tributo poi, Babyface si è esibito al pianoforte e ha prestato la voce in un medley di "Unpredictable" di Foxx e di "Night Time Is the Right Time" e "I've Got a Woman" di Charles, insieme agli ospiti Ludacris, Tank, Craig Robinson, Jennifer Hudson, Doug E. Fresh e T-Pain.

Foxx non ha potuto trattenere le lacrime nel suo discorso, mentre ringraziava Dio per avergli concesso la sua seconda possibilità di vita, dopo l'emergenza medica che lo ha quasi portato alla morte nel 2023. Anche le sue figlie Corinne Foxx e Anelise Bishop, e la sorella di Foxx, Deidra, si sono commosse mentre l'attore saliva sul palco.