Ai Bet Awards premiate le eccellenze afroamericane: guarda i vincitori da Sean “Diddy” Combs a... Will Smith

Tantissime le personalità che si sono esibite sul palco e hanno sfilato sul red carpet, chiedendo un'azione concreta contro la decisione della Corte Suprema di ribaltare la

sentenza Roe v. Wade

per il diritto all'aborto.

C'erano

Lizzo e Mary J. Blige, Billy Porter

Mariah Carey.

The Weeknd, Kendrick Lamar e la giovanissima Latto.

e a sorpresa ancheTra i vincitori

Molto toccante la consegna del premio alla carriera a

Sean "Diddy" Combs

Mary J. Blige e Kanye West

Kim Kardashian.

Will Smith,

, celebrato da una miriade di colleghi artisti ed ex collaboratori come, che si è presentato mascherato e incappucciato e nel suo discorso di ringraziamento a Diddy ha anche menzionato la sua vicenda personale del divorzio dadopo le polemiche agli Academy Awards e lo schiaffo a Chris Rock è tornato su un palco pretigioso per ricevere il BET Award come miglior attore.

Ecco l'elenco completo dei nominati e dei vincitori nelle diverse categorie:

Best Female R&B/Pop Artist

Jazmine Sullivan - VINCITORE

Ari LennoxChlöeDoja CatH.E.R.Mary J. BligeSummer Walker





Best male R&B/Pop Artist

The Weeknd VINCITORE

BlxstChris BrownGiveonLucky DayeWizkidYung Bleu



Best Group



Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak) VINCITORE

Chlöe X HalleCity GirlsLil Baby & Lil DurkMigosYoung Dolph & Key Glock





Best Collaboration

Wizkid feat. Justin Bieber & Tems - "Essence" VINCITORE

DJ Khaled fest. Lil Baby & Lil Durk - "Every Chance I Get"Baby Keem & Kendrick Lamar - "Family TiesDoja Cat feat. SZA - "Kiss Me More"Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"Bia feat. Nicki Minaj - "Whole Lotta Money (Remix)"





Best Female Hip Hop Artist

Megan Thee Stallion VINCITORE

Cardi BDoja CatLattoNicki MinajSaweetie





Best Male Hip Hop Artist

Kendrick Lamar VINCITORE

DrakeFutureJ. ColeJack HarlowKanye WestLil Baby





Video of the Year

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "Smokin Out The Window" VINCITORE

Baby Keem & Kendrick Lamar - "Family Ties"Chlöe - "Have Mercy"Doja Cat feat. SZA - "Kiss Me More"Ari Lennox - "Pressure"Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"





Video Director of the Year

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak VINCITORE

Benny BoomBeyoncé & Dikayl RimmaschDirector XHype WilliamsMissy Elliott





Best New Artist

Latto VINCITORE

Baby KeemBenny the ButcherMuni LongTemsYung Bleu





Album of the Year

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "An Evening with Silk Sonic" VINCITORE

H.E.R. - "Back of My Mind"Tyler, the Creator - "Call Me If You Get Lost"Drake - "Certified Lover Boy"Kanye West - "Donda"Jazmine Sullivan - "Heaux Tales, Mo' Tales: The Deluxe"Doja Cat - "Planet Her"





Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

Lil Baby X Kirk Franklin - "We Win" VINCITORE

Marvin Sapp - "All In Your Hands"Kanye West - "Come to Life"Kelly Price - "Grace"Fred Hammond - "Hallelujah"H.E.R. & Tauren Wells - "Hold Us Together (Hope Mix)"Election Worship & Maverick City Music - "Jireh"





BET Her

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous" VINCITORE

Alicia Keys - "Best of Me (Originals)"Chlöe - "Have Mercy"Ari Lennox - "Pressure"Jazmine Sullivan - "Roster"Summer Walker & Ari Lennox - "Unloyal"Doja Cat - "Woman"





Best International Act

Tems (Nigeria) VINCITORE

Dave (UK)Dinos (France)Fally Ipupa (DRC)Fireboy DML (Nigeria)Little Simz (UK)Ludmilla (Brazil)Major League DJZ (South Africa)Tayc (France)





Best Movie

"King Richard" VINCITORE

"Candyman""Respect""Space Jam: A New Legacy""Summer of Soul""The Harder They Fall"





Best Actor

Adrian Holmes - "Bel-Air"Anthony Anderson - "Black-ish"Damson Idris - "Snowfall"Denzel Washington - "The Tragedy of Macbeth"Forest Whitaker - "Respect" / "Godfather of Harlem"Jabari Banks - "Bel-Air"Sterling K. Brown - "This Is Us"Will Smith - "King Richard" VINCITORE





Best Actress

Zendaya - "Euphoria" / "Spider-Man: No Way Home" VINCITORE

Aunjanue Ellis - "King Richard"Coco Jones - "Bel-Air"Issa Rae - "Insecure"Jennifer Hudson - "Respect"Mary J. Blige - "Power Book II: Ghost"Queen Latifah - "The Equalizer"Quinta Brunson - "Abbott Elementary"Regina King - "The Harder They Fal"





Youngstars Award

Marsai Martin VINCITORE

Akira AkbarDemi SingletonMiles BrownSaniyya SidneyStorm Reid





Sportswoman of the Year Award

Naomi Osaka VINCITORE

Brittney GrinerCandace ParkerSerena WilliamsSha'Carri RichardsonSimone Biles





Sportsman of the Year Award

Stephen Curry VINCITORE

Aaron DonaldBubba WallaceGiannis AntetokounmpoJa MorantLeBron James