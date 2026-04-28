Beatrice Venezi dopo la decisione della Fondazione Teatro La Fenice: "Bullizzata per mesi"

Secondo la direttrice d'orchestra, le dichiarazioni rese al quotidiano argentino La Nacion il 23 aprile scorso "avrebbero dovuto essere lette nel contesto dell'intervista e non distorte e strumentalizzate". Venezi sostiene di avere espresso "un'idea specifica e circostanziata" che "non poteva essere travisata". "Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de La Fenice negli ultimi otto mesi, che mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata, sui social, giornali, tv, in Italia e in tutto il mondo, con l'intento dichiarato di danneggiare la mia immagine professionale e conseguentemente la mia carriera", aggiunge.